Informations pratiques

Bourges

Visite Express L’église Saint Bonnet

12 Hle Saint-Bonnet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 12:30:00

fin : 2026-07-21 13:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Les Visites de l’été de la Ville d’Art et d’Histoire

Cette visite express vous invite à porter un nouveau regard sur l’église Saint-Bonnet de Bourges.

En 30 minutes, découvrez les éléments essentiels de ce lieu de patrimoine berruyer, son histoire et son intérêt dans le paysage urbain de Bourges. Un format court et agréable, idéal pour une pause culturelle.

Visite gratuite de 12h30 à 13h le mardi 21 juillet. .

12 Hle Saint-Bonnet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 75 38 patrimoine@ville-bourges.fr

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English :

Summer Tours of the City of Art and History

L’événement Visite Express L’église Saint Bonnet Bourges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT BOURGES