Informations pratiques

Bourges

Visite Famille de l’Exposition ELLES3

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:30:00

fin : 2026-08-01 16:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Une visite sensorielle en famille pour découvrir les artistes femmes, leurs œuvres et leurs techniques à la Maison des Musées.

En lien avec l’exposition Elles Parcours féminins, de l’atelier au musée , la Maison des Musées propose une visite sensorielle à partager en famille le samedi 1er août, de 14h30 à 16h30. Cette découverte invite petits et grands à explorer le parcours de femmes artistes, leurs œuvres et leurs techniques, à travers une approche sensible et accessible. Une manière vivante d’aborder l’exposition, consacrée à la place des femmes dans les collections patrimoniales. Rendez-vous à la Maison des Musées. Sur inscription. 3 .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45 maisondesmusees@ville-bourges.fr

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English :

A sensory family tour to discover women artists, their works, and their techniques at the Maison des Musées.

L’événement Visite Famille de l’Exposition ELLES3 Bourges a été mis à jour le 2026-07-08 par OT BOURGES