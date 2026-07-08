Visite Famille de l’Exposition ELLES3 Bourges
samedi 1 août 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Visite Famille de l’Exposition ELLES3
Place Etienne Dolet Bourges Cher
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:30:00
fin : 2026-08-01 16:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Une visite sensorielle en famille pour découvrir les artistes femmes, leurs œuvres et leurs techniques à la Maison des Musées.
En lien avec l’exposition Elles Parcours féminins, de l’atelier au musée , la Maison des Musées propose une visite sensorielle à partager en famille le samedi 1er août, de 14h30 à 16h30. Cette découverte invite petits et grands à explorer le parcours de femmes artistes, leurs œuvres et leurs techniques, à travers une approche sensible et accessible. Une manière vivante d’aborder l’exposition, consacrée à la place des femmes dans les collections patrimoniales. Rendez-vous à la Maison des Musées. Sur inscription. 3 .
Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45 maisondesmusees@ville-bourges.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A sensory family tour to discover women artists, their works, and their techniques at the Maison des Musées.
L’événement Visite Famille de l’Exposition ELLES3 Bourges a été mis à jour le 2026-07-08 par OT BOURGES
À voir aussi à Bourges (Cher)
- Atelier enfants Apprends à dessiner les animaux Bourges 15 juillet 2026
- Sortie Nature Les Petites Bêtes Bourges 15 juillet 2026
- Concert Nova Bourges 16 juillet 2026
- Spectacle Compagnie Opus La Grande Tablée Bourges 17 juillet 2026
- Visite guidée Bourges et ses écrivains Bourges 18 juillet 2026