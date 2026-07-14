Informations pratiques

Bourges

Visite Express L’Effondrement de la Tour Nord de la Cathédrale

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 12:30:00

fin : 2026-07-14 13:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Les visites de l’été de la Ville d’Art et d’Histoire.

Cette visite express invite à revenir sur un épisode marquant de l’histoire de la cathédrale Saint-Étienne de Bourges l’effondrement de sa tour nord.

Depuis le parvis de la cathédrale, le public découvrira les clés de compréhension de cet événement, son contexte et son impact sur ce monument emblématique de la ville. Proposée gratuitement le mardi 14 juillet, de 12h30 à 13h, cette visite courte et accessible est idéale pour profiter d’une pause culturelle au cœur du centre historique. .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 75 38 patrimoine@ville-bourges.fr

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English :

Tours of the City of Art and History.

L’événement Visite Express L’Effondrement de la Tour Nord de la Cathédrale Bourges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT BOURGES