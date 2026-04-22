Bourges

Animation Roller Funk

30 Rue du Pré Doulet Bourges Cher

Tarif : 5 – 5 – 5.5 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Chaussez vos rollers pour une soirée Roller Funk festive et rythmée à la Patinoire de Bourges, animée par un DJ.

La Patinoire de Bourges vous invite à une soirée Roller Funk le samedi 11 juillet 2026, de 20h à 23h. Dans une ambiance musicale festive animée par un DJ, profitez d’un moment original pour patiner en rythme et partager une sortie conviviale entre amis ou en famille. Cet événement s’inscrit dans la programmation estivale de la Patinoire, proposée du 17 juin au 22 août 2026. Rendez-vous aux Quais du Prado, à Bourges, pour une soirée dynamique placée sous le signe de la glisse et de la musique. 5 .

30 Rue du Pré Doulet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 01 patinoire.bourges@ville-bourges.fr

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English :

Put on your roller skates for a festive, high-energy Roller Funk night at the Bourges Ice Rink, featuring a DJ.

L’événement Animation Roller Funk Bourges a été mis à jour le 2026-06-25 par OT BOURGES