Visite guidée à pied Les marais dans la ville Bourges

Visite guidée à pied Les marais dans la ville

Avenue Marx-Dormoy Bourges Cher

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : Dimanche 2026-07-12

fin : 2026-08-23

2026-07-12

La situation de Bourges, a favorisé le développement de marais qui entourent les 3/4 de la ville. Exploité en jardins familiaux, c’est un espace unique, à quelques minutes de la Cathédrale.

Aujourd’hui, les marais se concentrent dans la partie nord de la ville basse, formant un vaste espace de 135 hectares, dont 130 sont classés depuis 2003 au titre des Monuments naturels et des sites. Au nord du centre historique, les marais de l’Yèvre et de la Voiselle forment un espace unique. Visite guidée à pied. Réservation obligatoire à la billetterie de l’Office de Tourisme. Départ avec un minimum de 2 personnes . 7 .

Avenue Marx-Dormoy Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 02 60

English :

The location of Bourges has favored the development of marshes that surround 3/4 of the city. Exploited in allotments, it is a unique space, a few minutes away from the Cathedral.

