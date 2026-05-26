Bourges

Bal des Pompiers 2026

Rue Edmond Jongleux Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13 04:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le traditionnel Bal des Pompiers de Bourges célèbre son 10ème anniversaire.

Le traditionnel Bal des Pompiers de Bourges célèbre son 10ème anniversaire au Plateau d’Auron lors d’une grande soirée conviviale et festive.

Plusieurs DJ se succéderont aux platines pour vous faire danser dans une ambiance populaire et chaleureuse. Au programme sets électro, généralistes et festifs avec Oriska, Mathieu Bost, DJ Addict, DJ Master-T, DJ MD, Oliski, DJ Balou et DJ Engze.

Un rendez-vous incontournable de l’été à partager entre amis ou en famille à la veille de la Fête nationale.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de toute autre situation exceptionnelle, l’événement pourra être déplacé sur le site de la Halle aux Blés, rue Paul Commenge à Bourges. .

Rue Edmond Jongleux Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The traditional Bal des Pompiers de Bourges celebrates its 10th anniversary.

L’événement Bal des Pompiers 2026 Bourges a été mis à jour le 2026-05-23 par OT BOURGES