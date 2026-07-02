Informations pratiques

Bourges

Visite Express Le Jardin de l’Archevêché

1 Avenue Eugène Brisson Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 12:30:00

fin : 2026-08-04 13:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Les visites de l’été de la Ville d’Art et d’Histoire

Une visite express pour découvrir le jardin de l’Archevêché, écrin de verdure emblématique au pied de la cathédrale de Bourges.

Le mardi 4 août, profitez d’une visite express gratuite de 30 minutes consacrée au jardin de l’Archevêché. Depuis l’entrée place Étienne Dolet, laissez-vous guider à la découverte de ce lieu incontournable de Bourges, situé aux abords de la Cathédrale. Cette parenthèse patrimoniale propose un éclairage accessible sur l’histoire et les particularités de ce jardin emblématique, apprécié pour son cadre verdoyant et son lien privilégié avec le cœur historique de la ville. Une pause culturelle idéale sur le temps du midi, de 12h30 à 13h. .

1 Avenue Eugène Brisson Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 75 38 patrimoine@ville-bourges.fr

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English :

Tours of the City of Art and History’s %E9t%E9

L’événement Visite Express Le Jardin de l’Archevêché Bourges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT BOURGES