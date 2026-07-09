Informations pratiques

Bourges

Concert Viaggio

Place Gordaine Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Viaggio vous entraîne au cœur du swing manouche !

Laissez-vous porter par l’élégance et l’énergie du swing manouche avec Viaggio. Entre guitares virtuoses, rythmes enlevés et mélodies pleines de charme, le groupe fait revivre l’esprit festif et chaleureux de cette musique intemporelle. .

Place Gordaine Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00

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English :

Viaggio takes you right into the heart of Gypsy swing!

L’événement Concert Viaggio Bourges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT BOURGES