Les Libellules du Lac

Le Val d’Auron Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Observez les libellules du lac et percez les secrets de ces insectes fascinants au Marais boisé du Val d’Auron.

Le mercredi 5 août, partez à la découverte des libellules du lac au Marais boisé du Val d’Auron à Bourges. Libellule écarlate, Anax empereur et bien d’autres espèces vous dévoilent leurs couleurs et leurs incroyables capacités de vol. Cette sortie nature vous invite à mieux connaître ces insectes élégants, leur cycle de vie et leur rôle dans l’écosystème aquatique. Une immersion pédagogique au bord de l’eau, accessible à tous les curieux de biodiversité. Animation gratuite, sur réservation auprès de l’association Nature 18.Rendez-vous au parking de l’ancienne plage du Lac d’Auron à Bourges.

Suivre les panneaux Marais du Val d’Auron. .

Le Val d’Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26 contact@nature18.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Observe the lake’s dragonflies and discover the secrets of these fascinating insects at the Val d’Auron wooded marsh.

L’événement Les Libellules du Lac Bourges a été mis à jour le 2026-03-01 par OT BOURGES