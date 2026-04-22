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Visites Guidées Programmation Estivale Bureau des Guides de Bourges Bourges

Visites Guidées Programmation Estivale Bureau des Guides de Bourges Bourges

Visites Guidées Programmation Estivale Bureau des Guides de Bourges Bourges jeudi 6 août 2026.

Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Début
jeudi 6 août 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Tarif
7 7 7 Tarif de base plein tarif

Bourges

Visites Guidées Programmation Estivale Bureau des Guides de Bourges

Bourges Cher

Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-08-06

L’association Le Bureau des Guides de Bourges propose des visites guidées pour la saison estivale.
Avec Architectures plurielles au fil du temps , le Bureau des Guides de Bourges propose une série de visites guidées consacrées à des lieux et patrimoines variés art roman, art déco, architectures médiévales, églises, hôpital, habitat populaire, écoquartier ou friche culturelle.
Ces rendez-vous invitent à mieux comprendre l’évolution des formes architecturales et des usages, à Bourges et dans plusieurs communes du Cher. Les visites sont accompagnées par des guides-conférenciers et spécialistes. 7  .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 49 62  bureaudesguidesdebourges@gmail.com

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English :

The Bourges Tourist Guide Association is offering guided tours for the summer season.

L’événement Visites Guidées Programmation Estivale Bureau des Guides de Bourges Bourges a été mis à jour le 2026-06-21 par OT BOURGES

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