Visites Guidées Programmation Estivale Bureau des Guides de Bourges Bourges
Visites Guidées Programmation Estivale Bureau des Guides de Bourges Bourges jeudi 6 août 2026.
Bourges
Visites Guidées Programmation Estivale Bureau des Guides de Bourges
Bourges Cher
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-08-06
L’association Le Bureau des Guides de Bourges propose des visites guidées pour la saison estivale.
Avec Architectures plurielles au fil du temps , le Bureau des Guides de Bourges propose une série de visites guidées consacrées à des lieux et patrimoines variés art roman, art déco, architectures médiévales, églises, hôpital, habitat populaire, écoquartier ou friche culturelle.
Ces rendez-vous invitent à mieux comprendre l’évolution des formes architecturales et des usages, à Bourges et dans plusieurs communes du Cher. Les visites sont accompagnées par des guides-conférenciers et spécialistes. 7 .
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 49 62 bureaudesguidesdebourges@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Bourges Tourist Guide Association is offering guided tours for the summer season.
L’événement Visites Guidées Programmation Estivale Bureau des Guides de Bourges Bourges a été mis à jour le 2026-06-21 par OT BOURGES
À voir aussi à Bourges (Cher)
- Visites guidées du musée et des archives Bourges 1 juillet 2026
- Apéro barque dans les Marais de Bourges Bourges 3 juillet 2026
- Vélotour en Centre-Val de Loire à Bourges Bourges 5 juillet 2026
- Messages secrets Bourges 7 juillet 2026
- Découverte des Pollinisateurs Bourges 8 juillet 2026