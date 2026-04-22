Bourges

Visites Guidées Programmation Estivale Bureau des Guides de Bourges

Bourges Cher

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-08-06

L’association Le Bureau des Guides de Bourges propose des visites guidées pour la saison estivale.

Avec Architectures plurielles au fil du temps , le Bureau des Guides de Bourges propose une série de visites guidées consacrées à des lieux et patrimoines variés art roman, art déco, architectures médiévales, églises, hôpital, habitat populaire, écoquartier ou friche culturelle.

Ces rendez-vous invitent à mieux comprendre l’évolution des formes architecturales et des usages, à Bourges et dans plusieurs communes du Cher. Les visites sont accompagnées par des guides-conférenciers et spécialistes. 7 .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 49 62 bureaudesguidesdebourges@gmail.com

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English :

The Bourges Tourist Guide Association is offering guided tours for the summer season.

L’événement Visites Guidées Programmation Estivale Bureau des Guides de Bourges Bourges a été mis à jour le 2026-06-21 par OT BOURGES