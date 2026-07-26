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AGENDA · Bourges

Halle aux bolides Bourges

dimanche 6 septembre 2026 · Bourges

Halle aux bolides Bourges

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
8 Rue Paul Commenge
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Bourges

Halle aux bolides

8 Rue Paul Commenge Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :
2026-09-06

À la Halle au Blé, les bolides font leur show !
La Halle au Blé accueille une journée consacrée à l’univers automobile et aux bolides. Entre démonstrations de voitures radiocommandées, simulateurs et animations, petits et grands pourront partager un moment ludique et convivial au cœur de Bourges.   .

8 Rue Paul Commenge Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire   autoaiat18@gmail.com

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English :

%C0 At the Halle au Bl%E9, the race cars are putting on a show!

L’événement Halle aux bolides Bourges a été mis à jour le 2026-07-26 par OT BOURGES

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