Informations pratiques

Bourges

Concert Villa Sunset

40 Rue Moyenne Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30 20:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-07-31

Quand le soleil décline, la Villa Monin prend des airs de vacances !

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40 Rue Moyenne Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 45 41 06 07

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English :

As the sun sets, Villa Monin takes on a vacation-like atmosphere!

L’événement Concert Villa Sunset Bourges a été mis à jour le 2026-07-25 par OT BOURGES