AGENDA · Bourges
Concert Villa Sunset Bourges
jeudi 30 juillet 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Concert Villa Sunset
40 Rue Moyenne Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30 20:00:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-07-31
Quand le soleil décline, la Villa Monin prend des airs de vacances !
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40 Rue Moyenne Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 45 41 06 07
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English :
As the sun sets, Villa Monin takes on a vacation-like atmosphere!
L’événement Concert Villa Sunset Bourges a été mis à jour le 2026-07-25 par OT BOURGES
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