Informations pratiques

Bourges

Concert Jean-François Zygel met en musique La ville de Bourges

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Et si une ville devenait musique ? Jean-François Zygel transforme Bourges en une fresque sonore vivante, entre compositions et improvisations au piano.

Pianiste, improvisateur et passeur passionné, Jean-François Zygel propose une expérience unique mettre en musique la ville de Bourges. À travers ses compositions et ses improvisations, il capte l’âme des lieux, l’écho des rues, la mémoire des pierres et les vibrations du présent. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What if a city became music? Jean-François Zygel transforms Bourges into a living soundscape, blending compositions and piano improvisations.

L’événement Concert Jean-François Zygel met en musique La ville de Bourges Bourges a été mis à jour le 2026-07-12 par OT BOURGES