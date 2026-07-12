Concert Jean-François Zygel met en musique La ville de Bourges Bourges
samedi 1 août 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Concert Jean-François Zygel met en musique La ville de Bourges
Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Et si une ville devenait musique ? Jean-François Zygel transforme Bourges en une fresque sonore vivante, entre compositions et improvisations au piano.
Pianiste, improvisateur et passeur passionné, Jean-François Zygel propose une expérience unique mettre en musique la ville de Bourges. À travers ses compositions et ses improvisations, il capte l’âme des lieux, l’écho des rues, la mémoire des pierres et les vibrations du présent. .
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00
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English :
What if a city became music? Jean-François Zygel transforms Bourges into a living soundscape, blending compositions and piano improvisations.
L’événement Concert Jean-François Zygel met en musique La ville de Bourges Bourges a été mis à jour le 2026-07-12 par OT BOURGES
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