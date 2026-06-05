Rouen

Escape Game au Gros-Horloge

Rue du Gros Horloge Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-13 2026-06-17 2026-06-23

Venez découvrir le Gros Horloge sous un nouveau jour, à partir du mois de mai 2026, le musée se transforme en Escape Game en dehors des horaires de visites.

À faire en famille ou entre amis, vous serez plongés pendant 1h en plein dans la révolte de La Harelle. .

Rue du Gros Horloge Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : Escape Game au Gros-Horloge

L’événement Escape Game au Gros-Horloge Rouen a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Rouen tourisme