Escape Game au Gros-Horloge Rouen
Escape Game au Gros-Horloge Rouen vendredi 5 juin 2026.
Rouen
Escape Game au Gros-Horloge
Rue du Gros Horloge Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-13 2026-06-17 2026-06-23
Venez découvrir le Gros Horloge sous un nouveau jour, à partir du mois de mai 2026, le musée se transforme en Escape Game en dehors des horaires de visites.
À faire en famille ou entre amis, vous serez plongés pendant 1h en plein dans la révolte de La Harelle. .
Rue du Gros Horloge Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
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English : Escape Game au Gros-Horloge
L’événement Escape Game au Gros-Horloge Rouen a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Rouen tourisme
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