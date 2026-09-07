Escape Game au théâtre des Salins, Théâtre des Salins, Martigues
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre des Salins · Martigues
Informations pratiques
Escape Game au théâtre des Salins Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30, 16h00 Théâtre des Salins Bouches-du-Rhône
Gratuit, 8-12 ans, jauge limitée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Le Théâtre des Salins propose aux enfants de 8 à 12 ans de découvrir les secrets de son histoire dans un Escape Game.
En équipe ou en famille et dans un temps imparti, les joueurs devront découvrir les indices que renferme chacune des espaces pour libérer le théâtre d’une fin tragique.
Théâtre des Salins 19 Quai Paul Doumer, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442490200 https://les-salins.net [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 02 00 »}, {« type »: « email », « value »: « rp@les-salins.net »}] La scène nationale de Martigues s’attache à proposer une programmation transdisciplinaire. Théâtre, danse, cirque, musique, nouvelles technologies, expositions… se succèdent pour voir, rencontrer, et découvrir des artistes français ou internationaux. Les plus grands noms y côtoient ainsi des artistes émergents.
Le Théâtre des Salins propose aux enfants de 8 à 12 ans de découvrir les secrets de son histoire dans un Escape Game.
©Georges Xuereb
À voir aussi à Martigues (Bouches-du-Rhône)
- Bien choisir son équipement informatique, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues 10 septembre 2026
- Visite rétro les années 1980 Ferrières Martigues 10 septembre 2026
- Prendre en main Windows 11, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues 11 septembre 2026
- Café IA : Comment bien utiliser les Intelligences Artificielles, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues 12 septembre 2026
- Cascadeurs Monster Show ! Martigues 12 septembre 2026