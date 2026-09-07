Escape Game au théâtre des Salins, Théâtre des Salins, Martigues

Informations pratiques

Escape Game au théâtre des Salins Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30, 16h00 Théâtre des Salins Bouches-du-Rhône

Gratuit, 8-12 ans, jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le Théâtre des Salins propose aux enfants de 8 à 12 ans de découvrir les secrets de son histoire dans un Escape Game.

En équipe ou en famille et dans un temps imparti, les joueurs devront découvrir les indices que renferme chacune des espaces pour libérer le théâtre d’une fin tragique.

Théâtre des Salins 19 Quai Paul Doumer, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442490200 https://les-salins.net [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 02 00 »}, {« type »: « email », « value »: « rp@les-salins.net »}] La scène nationale de Martigues s’attache à proposer une programmation transdisciplinaire. Théâtre, danse, cirque, musique, nouvelles technologies, expositions… se succèdent pour voir, rencontrer, et découvrir des artistes français ou internationaux. Les plus grands noms y côtoient ainsi des artistes émergents.

Le Théâtre des Salins propose aux enfants de 8 à 12 ans de découvrir les secrets de son histoire dans un Escape Game.

©Georges Xuereb