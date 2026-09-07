Escape game aux cachots de l’ancienne prison royale, Ancienne prison d’Auray, Auray

Informations pratiques

Escape game aux cachots de l’ancienne prison royale Samedi 19 septembre, 10h00 Ancienne prison d’Auray Morbihan

3 à 6 joueurs – à partir de 8 ans – durée : 45 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Evades-toi si tu peux !

Enfermés dans un cachot, vous devrez, en équipe, résoudre des énigmes, découvrir des codes et chercher des indices pour pouvoir vous évader avant la fin du temps imparti.

Jeu créé par la Ludothèque La Marelle et animé par le service Archives et patrimoine de la Ville d’Auray.

Ancienne prison d’Auray 8, rue du jeu de Paume 56400 Auray Auray 56400 Morbihan Bretagne https://www.baiedequiberon.bzh/a-voir-a-faire/agenda/jep-visite-commentee-l-ancienne-prison-royale;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00008606

Evades-toi si tu peux !

© Ville d’Auray