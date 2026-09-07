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Escape game aux cachots de l’ancienne prison royale, Ancienne prison d’Auray, Auray

samedi 19 septembre 2026 · Ancienne prison d'Auray · Auray

Escape game aux cachots de l’ancienne prison royale, Ancienne prison d’Auray, Auray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Ancienne prison d'Auray
Adresse
8, rue du jeu de Paume 56400 Auray
Ville
56400 Auray
Département
Morbihan
Tarif
3 à 6 joueurs - à partir de 8 ans - durée : 45 min

Escape game aux cachots de l’ancienne prison royale Samedi 19 septembre, 10h00 Ancienne prison d’Auray Morbihan

3 à 6 joueurs – à partir de 8 ans – durée : 45 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Evades-toi si tu peux !
Enfermés dans un cachot, vous devrez, en équipe, résoudre des énigmes, découvrir des codes et chercher des indices pour pouvoir vous évader avant la fin du temps imparti.
Jeu créé par la Ludothèque La Marelle et animé par le service Archives et patrimoine de la Ville d’Auray.

Ancienne prison d’Auray 8, rue du jeu de Paume 56400 Auray Auray 56400 Morbihan Bretagne https://www.baiedequiberon.bzh/a-voir-a-faire/agenda/jep-visite-commentee-l-ancienne-prison-royale;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00008606
Evades-toi si tu peux !

© Ville d’Auray

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