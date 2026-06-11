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Escape game Château-Renard

Escape game Château-Renard

Escape game Château-Renard mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : 45 Place de la République

Ville : 45220 Château-Renard

Département : Loiret

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Château-Renard

Escape game

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :
2026-07-08

En équipe, résolvez des énigmes pour permettre de lever la malédiction qui pèse sur vos médiathèques et bibliothèque. Retrouvez aussi le trésor caché à Triguères en suivant les indices ! 3 séances 8 personnes max/séance, sur inscription.
En équipe, résolvez des énigmes pour permettre de lever la malédiction qui pèse sur vos médiathèques et bibliothèque. Retrouvez aussi le trésor caché à Triguères en suivant les indices ! 3 séances 8 personnes max/séance, sur inscription.   .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 

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English :

In teams, solve riddles to help lift the curse hanging over your media libraries. Follow the clues to find the treasure hidden in Triguères! 3 sessions 8 people max/session, registration required.

L’événement Escape game Château-Renard a été mis à jour le 2026-06-11 par OT 3CBO

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