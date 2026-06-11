Escape game Château-Renard
Escape game Château-Renard mercredi 8 juillet 2026.
Château-Renard
Escape game
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 18:00:00
Date(s) :
2026-07-08
En équipe, résolvez des énigmes pour permettre de lever la malédiction qui pèse sur vos médiathèques et bibliothèque. Retrouvez aussi le trésor caché à Triguères en suivant les indices ! 3 séances 8 personnes max/séance, sur inscription.
En équipe, résolvez des énigmes pour permettre de lever la malédiction qui pèse sur vos médiathèques et bibliothèque. Retrouvez aussi le trésor caché à Triguères en suivant les indices ! 3 séances 8 personnes max/séance, sur inscription. .
45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In teams, solve riddles to help lift the curse hanging over your media libraries. Follow the clues to find the treasure hidden in Triguères! 3 sessions 8 people max/session, registration required.
L’événement Escape game Château-Renard a été mis à jour le 2026-06-11 par OT 3CBO
À voir aussi à Château-Renard (Loiret)
- Club lecture Château-Renard 24 juin 2026
- Club culture ados Château-Renard 26 juin 2026
- Cinéflex thématique de l’amitié Château-Renard 27 juin 2026
- Atelier jouons avec les mots Château-Renard 27 juin 2026
- Compostelle (ciné-discusison) Château-Renard 28 juin 2026