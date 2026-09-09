Escape game Cornebidouille, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Escape game Cornebidouille Vendredi 30 octobre, 15h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T15:00:00+01:00 – 2026-10-30T17:00:00+01:00

Fin : 2026-10-30T15:00:00+01:00 – 2026-10-30T17:00:00+01:00

Seras-tu plus malin que Pierre pour empêcher Cornebidouille de ratouiller les enfants ?

Viens nous aider pour déjouer le plan de cette sorcière.

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « jeunesse.alcazar@marseille.fr »}]

Événement des bibliothèques de Marseille

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