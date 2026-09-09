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Escape game Cornebidouille, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

vendredi 30 octobre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille

Escape game Cornebidouille, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque de l'Alcazar
Adresse
58 cours Belsunce 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Escape game Cornebidouille Vendredi 30 octobre, 15h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-30T15:00:00+01:00 – 2026-10-30T17:00:00+01:00
Fin : 2026-10-30T15:00:00+01:00 – 2026-10-30T17:00:00+01:00

Seras-tu plus malin que Pierre pour empêcher Cornebidouille de ratouiller les enfants ?
Viens nous aider pour déjouer le plan de cette sorcière.

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