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Escape Game Cornebidouille Pey

mardi 20 octobre 2026 · Pey

Escape Game Cornebidouille Pey

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
15:30:00
Ville
40300 Pey
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Pey

Escape Game Cornebidouille

Pey Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 15:30:00
fin : 2026-10-20

Date(s) :
2026-10-20

L’escape game adapté des albums de la série Cornebidouille ! Un jeu d’énigme pour les enfants
à partir de 6 ans
Gratuit, sur réservation
L’escape game adapté des albums de la série Cornebidouille ! Un jeu d’énigme pour les enfants
à partir de 6 ans
Gratuit, sur réservation   .

Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 77 33  mediathequedepey@wanadoo.fr

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English : Escape Game Cornebidouille

The escape game based on the Cornebidouille series of books! A puzzle game for kids
Ages 6 and up
Free, by reservation

L’événement Escape Game Cornebidouille Pey a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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