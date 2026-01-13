Informations pratiques

Pey

Escape Game Cornebidouille

Pey Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 15:30:00

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20

L’escape game adapté des albums de la série Cornebidouille ! Un jeu d’énigme pour les enfants

à partir de 6 ans

Gratuit, sur réservation

L’escape game adapté des albums de la série Cornebidouille ! Un jeu d’énigme pour les enfants

à partir de 6 ans

Gratuit, sur réservation .

Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 77 33 mediathequedepey@wanadoo.fr

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English : Escape Game Cornebidouille

The escape game based on the Cornebidouille series of books! A puzzle game for kids

Ages 6 and up

Free, by reservation

L’événement Escape Game Cornebidouille Pey a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Pays d’Orthe et Arrigans