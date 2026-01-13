Escape Game Cornebidouille Pey
mardi 20 octobre 2026 · Pey
Informations pratiques
Pey
Escape Game Cornebidouille
Pey Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 15:30:00
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-20
L’escape game adapté des albums de la série Cornebidouille ! Un jeu d’énigme pour les enfants
à partir de 6 ans
Gratuit, sur réservation
L’escape game adapté des albums de la série Cornebidouille ! Un jeu d’énigme pour les enfants
à partir de 6 ans
Gratuit, sur réservation .
Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 77 33 mediathequedepey@wanadoo.fr
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English : Escape Game Cornebidouille
The escape game based on the Cornebidouille series of books! A puzzle game for kids
Ages 6 and up
Free, by reservation
L’événement Escape Game Cornebidouille Pey a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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