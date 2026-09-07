Escape game Elève Ducobu, Centre social et culturel Robert Doisneau, Biars-sur-Cère
samedi 3 octobre 2026 · Centre social et culturel Robert Doisneau · Biars-sur-Cère
Informations pratiques
Escape game Elève Ducobu Samedi 3 octobre, 10h30 Centre social et culturel Robert Doisneau Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Cancres, Ducobu a besoin de vous ! Il va faloir résoudre une succession d’énigmes qu’on croirait élaborées par Latouche pour aider Ducobu à trouver le bonnet d’âne du roi de la triche.
Centre social et culturel Robert Doisneau 94 avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Seine-et-Marne Île-de-France 05 65 38 03 79 https://mediathequebiars.cauvaldor.fr Parking
Biblis en folie 2026
Biblis en folie
À voir aussi à Biars-sur-Cère (Seine-et-Marne)
- Dictée géante Médiathèque Biars-sur-Cère 2 octobre 2026
- Dictée géante, Centre social et culturel Robert Doisneau, Biars-sur-Cère 2 octobre 2026
- Festival Résurgence X Jeu Eco’n’home Médiathèque R. Doisneau Biars-sur-Cère 21 octobre 2026
- Atelier Quilling Médiathèque Biars-sur-Cère 14 décembre 2026