Escape game Elève Ducobu, Centre social et culturel Robert Doisneau, Biars-sur-Cère

Informations pratiques

Escape game Elève Ducobu Samedi 3 octobre, 10h30 Centre social et culturel Robert Doisneau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Cancres, Ducobu a besoin de vous ! Il va faloir résoudre une succession d’énigmes qu’on croirait élaborées par Latouche pour aider Ducobu à trouver le bonnet d’âne du roi de la triche.

Centre social et culturel Robert Doisneau 94 avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Seine-et-Marne Île-de-France 05 65 38 03 79 https://mediathequebiars.cauvaldor.fr Parking

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