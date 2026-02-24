Escape game en plein air Le mystère des Dragons 2 expériences Millau

Escape game en plein air Le mystère des Dragons 2 expériences

Escape game urbain, jeu de piste en plein air, livre-jeu sur application mobile avec carte papier et légende.

1 animateur costumé, 2 expériences au choix dragon MAGIQUE (1h30-2h) et dragon FANTASTIQUE (2h30 à 3h) jeu non chronométré !

Serez-vous assez habiles et rusés pour percer le mystère des Dragons ?

Plongez dans un jeu de piste immersif avec des énigmes déposées sur les vitrines des commerces partenaires du coeur de ville. Identifiez les dragons qui rodent dans le ciel de notre univers fantastique et tentez de les chasser ou de les apprivoiser ! Peut-être en profiterez-vous pour retrouver les villageois(es) disparu(e)s ?

Ce jeu géant est inspiré des livres-jeux avec une application mobile comme support de lecture. Expérience hybride entre un jeu de rôles avec 1 animateur costumé, un escape game pour sauver le Village et une chasse aux trésors pour retrouver les indices parsemés à l’aide d’une carte papier et d’une légende magique !



Un jeu complet qui réunit tous les ingrédients du succès et qui a réunit plus de 12 000 participant(e)s sur le tome 1 le secret de l’alchimiste. Le Tome 2 Le mystère des Dragons se joue indépendamment du tome 1, en équipe que vous formez en famille ou entre amis !

La Quête Fantastique a été créée par 3 amis qui parcourent la France pour faire retrouver aux joueurs le fantastique de leur ville !

Au plaisir de vous accueillir vous êtes fantastiques !

Détails ici https://laquetefantastique.fr/tarifsTarifs DRAGON MAGIQUE 1h30 à 2h de jeu (environ jeu non chronométré)

Adulte magique (+16 ans) 19,50 €

Famille magique (4 pers.) 56 €

Réduit ou étudiant magique 18 €

Enfant Magique (8/16 ans) 12 €

Enfant (moins 8 ans) Gratuit

À partir de 5 personnes -10% de réduction (hors promo été)Tarifs DRAGON FANTASTIQUE 2h30 à 4h de jeu (environ jeu non chronométré)

Adulte fantastique (+16 ans) 24 €

Famille fantastique (4 pers.) 70 €

Réduit ou étudiant fantastique 19.5 €

Enfant Fantastique (8/16 ans) 14 €

Enfant (moins 8 ans) Gratuit

À partir de 5 personnes -10% de réduction (hors promo été)

Tarifs -10% à partir de 5 billets

Société KRSL Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 95 07 22 56 contact@laquetefantastique.fr

English :

Urban Escape game, outdoor treasure hunt, book-game on mobile app with paper map and legend.

1 costumed animator, 2 experiences to choose from: MAGIC dragon (1h30-2h) and FANTASTIC dragon (2h30 to 3h): non-timed game!

