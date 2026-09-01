Escape game face à l’IA Schweighouse-sur-Moder
vendredi 11 septembre 2026 · Schweighouse-sur-Moder
Informations pratiques
Schweighouse-sur-Moder
Escape game face à l’IA
1 rue du faubourg Schweighouse-sur-Moder Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11 19:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Vous avez candidaté à un poste d’ingénieur spécialisé en intelligence artificielle. Vous avez 45 minutes pour prouver que vous êtes 100% humains et que vous n’êtes pas assistés d’une IA !
Vous avez candidaté à un poste d’ingénieur spécialisé en intelligence artificielle.
Vous avez 45 minutes pour prouver que vous êtes 100% humains et que vous n’êtes pas assistés d’une IA ! À vous de jouer ! 0 .
1 rue du faubourg Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 59 70
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English :
You’ve applied for a position as an engineer specializing in artificial intelligence. You have 45 minutes to prove that you’re 100% human and that you’re not being assisted by AI!
L’événement Escape game face à l’IA Schweighouse-sur-Moder a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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