Informations pratiques

Schweighouse-sur-Moder

Escape game face à l’IA

1 rue du faubourg Schweighouse-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-11 19:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Vous avez candidaté à un poste d’ingénieur spécialisé en intelligence artificielle. Vous avez 45 minutes pour prouver que vous êtes 100% humains et que vous n’êtes pas assistés d’une IA !

Vous avez candidaté à un poste d’ingénieur spécialisé en intelligence artificielle.

Vous avez 45 minutes pour prouver que vous êtes 100% humains et que vous n’êtes pas assistés d’une IA ! À vous de jouer ! 0 .

1 rue du faubourg Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 59 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You’ve applied for a position as an engineer specializing in artificial intelligence. You have 45 minutes to prove that you’re 100% human and that you’re not being assisted by AI!

L’événement Escape game face à l’IA Schweighouse-sur-Moder a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau