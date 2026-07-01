Escape Game Interplanétaire Espace Intergénérationnel La Durance Cabannes

Informations pratiques

Cabannes

Escape Game Interplanétaire

Jeudi 9 juillet 2026 de 14h à 16h. Espace Intergénérationnel La Durance Boulevard Saint-Michel Cabannes Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 16:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Escape Game Interplanétaire à la Médiathèque Léopold Vidau.Familles

Escape Game Interplanétaire à la Médiathèque Léopold Vidau. Dernier vol pour Eden Saldac



An 2222. Une météorite fonce droit vers la Terre. Votre seule chance rejoindre la station spatiale Eden Saldac… mais encore faut‑il retrouver vos billets d’embarquement avant le dernier décollage de la navette.



En famille ou entre amis, vous aurez 1 heure pour

– décrypter des messages mystérieux

– résoudre des énigmes

– trouver les codes secrets

– et sauver votre équipage !

Prêts à relever le défi ? .

Espace Intergénérationnel La Durance Boulevard Saint-Michel Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 47 96 mediatheque@mairie-cabannes.fr

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English :

Interplanetary Escape Game at the Leopold Vidau Media Center.

L’événement Escape Game Interplanétaire Cabannes a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence