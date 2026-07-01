Fête Nationale Parc Parisot Cabannes

Informations pratiques

Cabannes

Fête Nationale

Du lundi 13 au mardi 14 juillet 2026. Parc Parisot Avenue Clotilde Parisot Cabannes Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

Fête Nationale de Cabannes.

Lundi 13 Juillet

18h Soirée DJ avec DJ Octavia dans le Parc de la Mairie.

Buvette et restauration sur place.



Mardi 14 Juillet

8h30 Petit-déjeuner proposé par l’association des Amis du vieux Cabannes.

10h Cérémonie devant la statue de la Marianne dans le parc de la mairie.

11h Apéritif, offert par la Municipalité.. .

Parc Parisot Avenue Clotilde Parisot Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 47 96 culture@mairie-cabannes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

National Day of Cabannes.

L’événement Fête Nationale Cabannes a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence