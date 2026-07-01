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AGENDA · Cabannes

Fête Nationale Parc Parisot Cabannes

lundi 13 juillet 2026 · Parc Parisot · Cabannes

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Lieu
Parc Parisot
Adresse
Avenue Clotilde Parisot
Ville
13440 Cabannes
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Cabannes

Fête Nationale

Du lundi 13 au mardi 14 juillet 2026. Parc Parisot Avenue Clotilde Parisot Cabannes Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-13

Fête Nationale de Cabannes.
Lundi 13 Juillet
18h Soirée DJ avec DJ Octavia dans le Parc de la Mairie.
Buvette et restauration sur place.

Mardi 14 Juillet
8h30 Petit-déjeuner proposé par l’association des Amis du vieux Cabannes.
10h Cérémonie devant la statue de la Marianne dans le parc de la mairie.
11h Apéritif, offert par la Municipalité..   .

Parc Parisot Avenue Clotilde Parisot Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 47 96  culture@mairie-cabannes.fr

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English :

National Day of Cabannes.

L’événement Fête Nationale Cabannes a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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