Escape Game Le Cirque Musical Parc de la Baume Dieulefit

Escape Game Le Cirque Musical

Parc de la Baume 473, rue de la Piscine Dieulefit Drôme

Tarif : 20 – 20 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19 2026-03-21

Convoqués pour le casting du prochain spectacle de Mr Barnum, rien ne se passe comme prévu… Pour la première fois sous chapiteau, la troupe vous entraîne dans une énigme explosive. Saurez-vous déjouer les mystères du chapiteau et sauver le spectacle ?

Parc de la Baume 473, rue de la Piscine Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 75 07 83 contact@lecirquemusical.com

Invited to cast Mr Barnum’s next show, nothing goes according to plan? For the first time under the big top, the troupe draws you into an explosive enigma. Can you unravel the mysteries of the big top and save the show?

