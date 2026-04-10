Escape Game : Le dernier sort Médiathèque – Le Grand Logis Bruz
Escape Game : Le dernier sort Médiathèque – Le Grand Logis Bruz samedi 20 juin 2026.
Escape Game : Le dernier sort Médiathèque – Le Grand Logis Bruz 20 et 24 juin Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur réservation
Bienvenue à l’Académie de Sorcellerie de Big Dwelling ! L’année commence à peine qu’une catastrophe magique menace toute l’école. Qui est à l’origine de ce sort ?
Un ancien grimoire interdit a été dérobé dans la réserve de la bibliothèque libérant un sort capable d’effacer la magie du monde entier. Le directeur a disparu et le nouveau professeur d’Intelligence Arcanique semble suspecté. Est-ce lui qui est à l’origine de ce vol ? Menez l’enquête pour savoir qui est coupable et retrouvez le grimoire afin de mettre un terme au sort maléfique. Durée 45 minutes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-20T10:15:00.000+02:00
Fin : 2026-06-24T17:15:00.000+02:00
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0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/jeu/le-dernier-sort-escape-game-2
Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine
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