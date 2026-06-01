Week-end Buissonnier – JEYO, Maison des associations, Bruz, Bruz

Week-end Buissonnier – JEYO Samedi 27 juin, 18h30 Maison des associations, Bruz Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T18:30:00+02:00 – 2026-06-27T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T18:30:00+02:00 – 2026-06-27T19:30:00+02:00

Dans le cadre du Week-end Buissonnier de Bruz

Au programme : cumbia ensoleillée, rumba endiablée, merengue caliente, le tout relevé d’une touche électro pimentée. La musique de JEYO est à son image : joyeuse, chaleureuse et fédératrice. Accompagné de ses deux trompettistes, ce globe-zikeur va de ville en ville pour propager sa bonne humeur et faire danser les cœurs !

Buvette et foodtruck sur place

Maison des associations, Bruz 59 Av. Alphonse Legault Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://legrandlogis-bruz.fr/ »}]

Cumbia ensoleillée, rumba endiablée, merengue caliente, le tout relevé d’une touche électro pimentée. La musique de JEYO est à son image : joyeuse, chaleureuse et fédératrice. théâtre jeune public

A. Compère