Week-end Buissonnier – JEYO, Maison des associations, Bruz, Bruz
Week-end Buissonnier – JEYO, Maison des associations, Bruz, Bruz samedi 27 juin 2026.
Week-end Buissonnier – JEYO Samedi 27 juin, 18h30 Maison des associations, Bruz Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T18:30:00+02:00 – 2026-06-27T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T18:30:00+02:00 – 2026-06-27T19:30:00+02:00
Dans le cadre du Week-end Buissonnier de Bruz
Au programme : cumbia ensoleillée, rumba endiablée, merengue caliente, le tout relevé d’une touche électro pimentée. La musique de JEYO est à son image : joyeuse, chaleureuse et fédératrice. Accompagné de ses deux trompettistes, ce globe-zikeur va de ville en ville pour propager sa bonne humeur et faire danser les cœurs !
Buvette et foodtruck sur place
Maison des associations, Bruz 59 Av. Alphonse Legault Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://legrandlogis-bruz.fr/ »}]
Cumbia ensoleillée, rumba endiablée, merengue caliente, le tout relevé d’une touche électro pimentée. La musique de JEYO est à son image : joyeuse, chaleureuse et fédératrice. théâtre jeune public
A. Compère
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