Week-end Buissonnier – Pinocchio par la compagnie Le Théâtre de Papier, Cour d’école La Providence (centre ville), Bruz

Week-end Buissonnier – Pinocchio par la compagnie Le Théâtre de Papier Samedi 27 juin, 15h00 Cour d’école La Providence (centre ville) Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Dans le cadre du Week-end Buissonnier de Bruz

Gepetto, un “joyeux petit vieux”, sculpte un morceau de bois pour en faire une marionnette extraordinaire. Le papa de cette marionnette a tout prévu : il est pauvre, elle pourra lui rapporter de l’argent. Mais, à son grand étonnement, au fur et à mesure que Gepetto travaille, la marionnette prend vie et s’enfuit. Naïve, cruelle et irrévérencieuse, elle s’engage alors dans un parcours semé d’embûches qui la transformera finalement en « petit garçon de chair et d’os ».

Dans une forme mêlant théâtre, mime et musique, la compagnie Le Théâtre de papier adapte Pinocchio pour la cour de récréation et en propose une lecture ludique et exutoire, en partant de la cour de récréation comme lieu de jeux, de conflits et d’expérience du rapport à l’autre.

Cour d’école La Providence (centre ville) 3 avenue Alphonse Legault Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://legrandlogis-bruz.fr/ »}]

Gepetto, « joyeux petit vieux », sculpte une marionnette pour gagner sa vie mais celle-ci prend vie… et s’enfuit ! Entre théâtre, mime et musique, la compagnie revisite Pinocchio dans la cours d’école théâtre jeune public

Laetitia d’Aboville