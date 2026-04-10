Un badge pour flex Médiathèque – Le Grand Logis Bruz 17 juin – 3 juillet Ille-et-Vilaine

Gratuit. sur réservation

Et si tu créais un badge pour frimer cet été, à accrocher à ton sac, ta veste ou ta casquette ? Trouve une image, apporte-la ou utilise ton talent pour créer un super badge.

La machine à badges te permettra de finaliser ta réalisation !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-17T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-03T18:00:00.000+02:00

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0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/atelier/un-badge-pour-flex

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



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