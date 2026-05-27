Week-end Buissonnier, les 27 et 28 juin à Bruz Ville de Bruz Bruz
Week-end Buissonnier, les 27 et 28 juin à Bruz Ville de Bruz Bruz samedi 27 juin 2026.
Week-end Buissonnier, les 27 et 28 juin à Bruz Ville de Bruz Bruz 27 et 28 juin Gratuit
Le temps d’un week-end, le Grand Logis investit la ville de Bruz. Les arts prennent l’air, les rues deviennent scènes, et les spectateurs curieux sont invités à se laisser surprendre…
Le temps d’un week-end, le Grand Logis investit la ville de Bruz et part à la rencontre de ses habitants. Les arts prennent l’air, les rues deviennent scènes, et les spectateurs curieux sont invités à se laisser surprendre.
Dans les recoins familiers surgiront rires, musiques et instants suspendus… Deux jours de découvertes, de surprises et d’émotions partagées, pour petits et grands. Des spectacles gratuits, à ciel ouvert, comme une invitation à voir la ville autrement, et vivre la culture différemment.
On n’attend plus que vous !
Programmation
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### Samedi 27 juin
* 15h : **Pinocchio**, par la compagnie _Le Théâtre de Papier_
* _ _ 18h : **JEYO**
* 20h30 : **Jogging**, par la compagnie _Qualité Street_
### Dimanche 28 juin
* 14h30 : **Les amoureux de Molière**, par la compagnie _Les Mauvais Elèves_
* _ _ 16h30 : **Step Factory**, par _Mouv’N’Brass_
* 18h : **La Brise de la Pastille**, par _Galapiat Cirque_
** ️ Tous les spectacles sont gratuits et sans réservation**
** ️ Buvette et foodtruck sur place le samedi soir**
** Toute la programmation sur** [**www.legrandlogis-bruz.fr**](https://legrandlogis-bruz.fr/)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-27T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-28T22:30:00.000+02:00
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https://legrandlogis-bruz.fr/
Ville de Bruz Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine
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