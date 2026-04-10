Les plantes sauvages en ville et leurs usages Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Samedi 30 mai, 10h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur réservation

Balade pédestre au cœur de Bruz avec « Les Herbes Folles », association de préservation des plantes sauvages et médicinales. Plantain corne-de-cerf, pimprenelle, benoîte urbaine…

découvrez ces plantes que vous voyez tous les jours… Pour tous, enfants accompagnés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T12:00:00.000+02:00

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0299053060 http://www.mediatheque-bruz.fr

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



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