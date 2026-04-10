Les plantes sauvages en ville et leurs usages Médiathèque – Le Grand Logis Bruz
Les plantes sauvages en ville et leurs usages Médiathèque – Le Grand Logis Bruz samedi 30 mai 2026.
Les plantes sauvages en ville et leurs usages Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Samedi 30 mai, 10h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur réservation
Balade pédestre au cœur de Bruz avec « Les Herbes Folles », association de préservation des plantes sauvages et médicinales. Plantain corne-de-cerf, pimprenelle, benoîte urbaine…
découvrez ces plantes que vous voyez tous les jours… Pour tous, enfants accompagnés.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-30T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-30T12:00:00.000+02:00
1
0299053060 http://www.mediatheque-bruz.fr
Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Bruz (Ille-et-Vilaine)
- Atelier éco-construction Parvis du Grand Logis Bruz 18 avril 2026
- Initiation à l’habitat durable Parvis du Grand Logis Bruz 18 avril 2026
- Escape game « Enigma botanica » Médiathèque – Le Grand Logis Bruz 25 avril 2026
- Les insectes en chute libre. Une rencontre Graines de sciences Auditorium Simone Veil Bruz 28 avril 2026
- Littérature et environnement : petit parcours en forêt Médiathèque – Le Grand Logis Bruz 29 avril 2026