Atelier culinaire. Plantes sauvages et comestibles Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Samedi 23 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit. Sur réservation

Isabelle, paysanne en plantes aromatiques et cueillette sauvage, aime transmettre et partager ce que la nature nous offre. Nous réaliserons une préparation à base de plantes fraîchement cueillies.

Un moment de bien-être pour découvrir les bienfaits des plantes puis les déguster. Pour tous dès 8 ans, enfants accompagnés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00.000+02:00

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0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/atelier/atelier-culinaire-plantes-sauvages-et-comestibles

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



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