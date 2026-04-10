Initiation à la danse bretonne Médiathèque – Le Grand Logis Bruz
Initiation à la danse bretonne Médiathèque – Le Grand Logis Bruz samedi 23 mai 2026.
Initiation à la danse bretonne Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Samedi 23 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Vous préférez la gavotte, le rond de Saint-Vincent ou bien la ridée ?
La Médiathèque vous propose de rythmer votre après-midi au son de la musique bretonne : ambiance conviviale garantie ! Petits et grands, vous êtes les bienvenus pour apprendre ou réapprendre les danses de Bretagne. Vous verrez que l’on n’utilise pas que les petits doigts pour danser !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-23T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T16:00:00.000+02:00
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0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/lecture/initiation-a-la-danse-bretonne
Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine
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