HUÑVRE (rêve) Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Samedi 23 mai, 11h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit. Sur réservation

Un spectacle bilingue breton-français de Garlonn où la poésie rencontre l’énergie des rêves ! Chaque chanson est un rêve à offrir, une histoire à faire briller dans la nuit. Dès 5 ans.

Ensemble, soufflons sur les étoiles, dansons avec les nuages et chantons si fort que l’enfant endormi là-bas vivra des aventures extraordinaires. Prêts à allumer la nuit avec votre énergie et votre poésie ?

Dès 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T12:00:00.000+02:00

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0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/concert/hunvre

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



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