HUÑVRE (rêve) Médiathèque – Le Grand Logis Bruz
HUÑVRE (rêve) Médiathèque – Le Grand Logis Bruz samedi 23 mai 2026.
HUÑVRE (rêve) Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Samedi 23 mai, 11h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit. Sur réservation
Un spectacle bilingue breton-français de Garlonn où la poésie rencontre l’énergie des rêves ! Chaque chanson est un rêve à offrir, une histoire à faire briller dans la nuit. Dès 5 ans.
Ensemble, soufflons sur les étoiles, dansons avec les nuages et chantons si fort que l’enfant endormi là-bas vivra des aventures extraordinaires. Prêts à allumer la nuit avec votre énergie et votre poésie ?
Dès 5 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-23T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T12:00:00.000+02:00
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0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/concert/hunvre
Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine
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