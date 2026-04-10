Apéro BD : des bulles à partager Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Mardi 26 mai, 18h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

L’Apéro BD est annoncé ! Xavier Rossi de la librairie rennaise M’enfin?! présente de nouvelles bandes dessinées, sélection complétée par celle des bibliothécaires. il y en aura pour tous les goûts…

Nous vous présentons un choix varié d’albums qui nous ont plu. Vous pouvez aussi partager un coup de cœur.

Un verre et des impressions de lecture à partager.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-26T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-26T20:15:00.000+02:00

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0299053060 mediatheque@ville-bruz.fr https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/rencontre-litteraire/apero-bd-15

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



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