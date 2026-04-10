Apéro BD : des bulles à partager Médiathèque – Le Grand Logis Bruz
Apéro BD : des bulles à partager Médiathèque – Le Grand Logis Bruz mardi 26 mai 2026.
Apéro BD : des bulles à partager Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Mardi 26 mai, 18h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription
L’Apéro BD est annoncé ! Xavier Rossi de la librairie rennaise M’enfin?! présente de nouvelles bandes dessinées, sélection complétée par celle des bibliothécaires. il y en aura pour tous les goûts…
Nous vous présentons un choix varié d’albums qui nous ont plu. Vous pouvez aussi partager un coup de cœur.
Un verre et des impressions de lecture à partager.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-26T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-26T20:15:00.000+02:00
1
0299053060 mediatheque@ville-bruz.fr https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/rencontre-litteraire/apero-bd-15
Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Bruz (Ille-et-Vilaine)
- Atelier éco-construction Parvis du Grand Logis Bruz 18 avril 2026
- Initiation à l’habitat durable Parvis du Grand Logis Bruz 18 avril 2026
- Escape game « Enigma botanica » Médiathèque – Le Grand Logis Bruz 25 avril 2026
- Les insectes en chute libre. Une rencontre Graines de sciences Auditorium Simone Veil Bruz 28 avril 2026
- Littérature et environnement : petit parcours en forêt Médiathèque – Le Grand Logis Bruz 29 avril 2026