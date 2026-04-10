Inter Café Astérix : humour, histoire et tribulations Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Vendredi 5 juin, 17h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit. sur réservation

Déchiffrons ensemble les ingrédients et les clés du succès du dernier Astérix : de sérieuses références historiques et culturelles, plusieurs pincées d’anachronismes, une bonne dose d’humour…

Les nouveaux auteurs d’Astérix, le scénariste Fabcaro et le dessinateur Didier Conrad, nous ont récemment livré un nouvel opus d’aventures. Cette fois-ci, elles conduisent nos héros gaulois au sud-ouest de l’Empire romain, dans l’ancienne Lusitanie considérée comme la préfiguration du Portugal actuel. Co-organisé avec l’association Inter+Value

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-05T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-05T19:00:00.000+02:00

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0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/rencontre-litteraire/inter-cafe-asterix-humour-histoire-et-tribulations

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



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