Week-end Buissonnier – JEYO Maison des associations, Bruz Bruz Samedi 27 juin, 18h30 Gratuit

Cumbia ensoleillée, rumba endiablée, merengue caliente, le tout relevé d’une touche électro pimentée. La musique de JEYO est à son image : joyeuse, chaleureuse et fédératrice.

### **Dans le cadre du Week-end Buissonnier de Bruz**

Au programme : cumbia ensoleillée, rumba endiablée, merengue caliente, le tout relevé d’une touche électro pimentée. La musique de JEYO est à son image : joyeuse, chaleureuse et fédératrice. Accompagné de ses deux trompettistes, ce globe-zikeur va de ville en ville pour propager sa bonne humeur et faire danser les cœurs !

_**Buvette et foodtruck sur place**_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-27T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-27T19:30:00.000+02:00

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https://legrandlogis-bruz.fr/

Maison des associations, Bruz 59 Av. Alphonse Legault Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



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