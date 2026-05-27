Week-end Buissonnier – JEYO Maison des associations, Bruz Bruz
Week-end Buissonnier – JEYO Maison des associations, Bruz Bruz samedi 27 juin 2026.
Week-end Buissonnier – JEYO Maison des associations, Bruz Bruz Samedi 27 juin, 18h30 Gratuit
Cumbia ensoleillée, rumba endiablée, merengue caliente, le tout relevé d’une touche électro pimentée. La musique de JEYO est à son image : joyeuse, chaleureuse et fédératrice.
### **Dans le cadre du Week-end Buissonnier de Bruz**
Au programme : cumbia ensoleillée, rumba endiablée, merengue caliente, le tout relevé d’une touche électro pimentée. La musique de JEYO est à son image : joyeuse, chaleureuse et fédératrice. Accompagné de ses deux trompettistes, ce globe-zikeur va de ville en ville pour propager sa bonne humeur et faire danser les cœurs !
_**Buvette et foodtruck sur place**_
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-27T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-27T19:30:00.000+02:00
1
https://legrandlogis-bruz.fr/
Maison des associations, Bruz 59 Av. Alphonse Legault Bruz 35170 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Bruz (Ille-et-Vilaine)
- Les plantes sauvages en ville et leurs usages Médiathèque – Le Grand Logis Bruz 30 mai 2026
- Inter Café Astérix : humour, histoire et tribulations Médiathèque – Le Grand Logis Bruz 5 juin 2026
- Un badge pour flex Médiathèque – Le Grand Logis Bruz 17 juin 2026
- Escape Game : Le dernier sort Médiathèque – Le Grand Logis Bruz 20 juin 2026
- Week-end Buissonnier, les 27 et 28 juin à Bruz Ville de Bruz Bruz 27 juin 2026