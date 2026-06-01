Week-end Buissonnier – Jogging par la compagnie Qualité Street, Maison des associations, Bruz, Bruz
Week-end Buissonnier – Jogging par la compagnie Qualité Street, Maison des associations, Bruz, Bruz samedi 27 juin 2026.
Week-end Buissonnier – Jogging par la compagnie Qualité Street Samedi 27 juin, 20h30 Maison des associations, Bruz Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T21:30:00+02:00
Dans le cadre du Week-end Buissonnier de Bruz
Un bunker qui voyage dans le temps.
À chaque époque, une nouvelle apparition en jogging, explosive, drôle, poétique ou festive, ça cavale et ça avale le vent, accrochez-vous, le futur commence maintenant !
Buvette et foodtruck sur place
Maison des associations, Bruz 59 Av. Alphonse Legault Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://legrandlogis-bruz.fr/ »}]
Un bunker qui voyage dans le temps. À chaque époque, une nouvelle apparition en jogging, explosive, drôle, poétique ou festive. Accrochez-vous, le futur commence maintenant ! théâtre
Chloé Mazoyer
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