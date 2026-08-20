Escape game – Le secret du professeur, Musée de Lodève, Lodève

Informations pratiques

Escape game – Le secret du professeur Samedi 19 septembre, 14h30, 16h00 Musée de Lodève Hérault

Gratuit. Sur réservation. Limité à 8 personnes, dès 11 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Entre amis ou en famille, partez à la découverte des collections de sciences de la Terre à travers un jeu grandeur nature destiné aux adultes et aux adolescents.

Trouvez un code secret, résolvez des énigmes et dénichez des objets pour aider le paléontologue du musée de Lodève à retrouver et à ouvrir son coffre. À l’intérieur se cache une découverte exceptionnelle !

Mais attention, votre temps est compté…

Musée de Lodève Rue de la Republique, 34700 Lodève, France Lodève 34700 Hérault Occitanie +33467888610 https://www.museedelodeve.fr [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.museedelodeve.fr/fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0467888610 »}] C’est dans l’hôtel ayant précédé celui-ci que serait né, le 22 juin 1653, André Héroule de Fleury, futur évêque de Fréjus, cardinal, percepteur et ministre de Louis XV. La maison voisine fut acquise en 1677 par Jean de Fleury, son père. C’est à partir de cette acquisition que fut constitué le vaste immeuble dont la construction doit être rapportée à cette date, en accord avec le style du portail, du grand escalier et des façades. Les aménagements intérieurs datent du milieu ou de la fin du XVIIIe siècle. Cet hôtel comporte une cour centrale carrée, reliée à la rue par un passage voûté, bordé par la conciergerie. Le grand escalier est situé à droite de cette cour, l’escalier de service à gauche. Au fond, un vestibule voûté dessert les salles du rez-de-chaussée et donne accès au jardin. Le premier étage conserve un dessus de cheminée orné d’un trophée de musique en gypserie, datant du XVIIIe siècle.

Entre amis ou en famille, venez découvrir la collection Sciences de la Terre avec un jeu grandeur nature pour adultes et ados. Il vous faudra trouver un code secret, résoudre des énigmes, dénicher le…

©musée de Lodève