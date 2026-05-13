Escape Game « Le trésor du bunker » à la Médiathèque G. Pompidou, Médiathèque Georges Pompidou, Châlons-en-Champagne
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Georges Pompidou · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Escape Game « Le trésor du bunker » à la Médiathèque G. Pompidou Samedi 19 septembre, 10h00, 10h50 Médiathèque Georges Pompidou Marne
Rendez-vous salle Patrimoine, session de 50 min, 15 personnes maximum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:50:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:50:00+02:00 – 2026-09-19T11:40:00+02:00
Le bunker est devenu l’écrin d’un trésor caché par un général allemand durant la Seconde Guerre Mondiale : saurez-vous le retrouver ?
Médiathèque Georges Pompidou 68 rue Léon Bourgeois, 51000, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 26 94 26 https://bm.chalonsenchampagne.fr/mediatheques [{« type »: « phone », « value »: « 03.26.26.94.26 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques.mairie@chalonsenchampagne.fr »}] Le bâtiment moderne de la médiathèque Georges Pompidou, inauguré en 2003 et conçu par l’architecte international Paul Chemetov, offre une vaste et diverse collection documentaire pour tous les publics. Il propose des services de prêt, de conseils et d’aide à la recherche. En tant que bibliothèque classée et dotée du label d’État « BMVR » (Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale), elle se distingue par ses fonds patrimoniaux remarquables. Accès véhicules par la rue des martyrs de la résistance. 38 places de stationnement en surface et 90 en sous-sol, aménagements pour PMR.
Le bunker est devenu l’écrin d’un trésor caché par un général allemand durant la Seconde Guerre Mondiale : saurez-vous le retrouver ?
© virtualplanadvantage
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