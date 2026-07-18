Escape game l’énigmatique contrebandier SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Informations pratiques

Saint-Lary-Soulan

Escape game l’énigmatique contrebandier

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:30:00

fin : 2026-07-31 19:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Depuis toujours les douaniers de Saint-Lary cherchent à connaître le visage de Jean Brice , le célèbre contrebandier. Le gardien du musée sait que son portrait aurait été caché dans la vieille maison qui abrite aujourd’hui le musée.

Serez-vous capable de découvrir quel est l’homme qui se cache derrière cette légende ? Cet événement est organisé dans le cadre du mois du Patrimoine.

Sur réservation au 05 62 40 87 86

8 personnes maximum, à partir de 8 ans. Tarif adulte 17€50 .

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86 patrimoine@saintlary.com

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English :

The Saint-Lary customs officers have always wanted to know the face of Jean Brice , the famous smuggler. The museum janitor knows that his portrait was hidden in the old house that now houses the museum.

Will you be able to discover the man behind this legend? This event is organized as part of Heritage Month.

L’événement Escape game l’énigmatique contrebandier Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-07-15 par OT de St Lary|CDT65