Eveil musical pour les 0-3 ans SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
mardi 21 juillet 2026 · SAINT-LARY-SOULAN · Saint-Lary-Soulan
Informations pratiques
Saint-Lary-Soulan
Eveil musical pour les 0-3 ans
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 10:30:00
Date(s) :
2026-07-21
L’éveil musical pour les tout-petits est avant tout un moment de découverte, de douceur et de partage. Pendant cette séance de 30 minutes, parents et enfants explorent ensemble les sons, les rythmes et les mélodies grâce à des jeux simples, des chansons et la manipulation de petits instruments.
Sur inscription au 05 62 40 87 86 ou à l’office de tourisme et Maison du Patrimoine.
Places limitées 6 enfants (0-3ans)/ 6 adultes
Tarif 5€ .
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86 info@saintlary.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Musical awakening for toddlers is first and foremost a moment of discovery, gentleness and sharing. During this 30-minute session, parents and children explore sounds, rhythms and melodies together, using simple games, songs and small instruments.
L’événement Eveil musical pour les 0-3 ans Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-30 par OT de St Lary|CDT65
À voir aussi à Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées)
- Animations Patouland village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 7 juillet 2026
- Visite guidée de Saint-Lary SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 7 juillet 2026
- Atelier acrylique Association ArtLab Eclore SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 7 juillet 2026
- Les Mardis Musicaux Cluster Connection Place de l’Office de Tourisme Saint-Lary-Soulan 7 juillet 2026
- PATOULAND HARIBO au village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 8 juillet 2026