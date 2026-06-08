Les Mardis Musicaux Cluster Connection Place de l’Office de Tourisme Saint-Lary-Soulan
Les Mardis Musicaux Cluster Connection Place de l’Office de Tourisme Saint-Lary-Soulan mardi 7 juillet 2026.
Saint-Lary-Soulan
Les Mardis Musicaux Cluster Connection
Place de l’Office de Tourisme 37 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Cluster Connection, c’est un groupe de copains de tous âges, qui rassemble une base rythmique solide (batterie, basse, guitare, clavier) accompagné d’une section cuivre punchy (Trombone, Sax) autour de son chanteur charismatique et de ses choristes.
Nouvelle place à côté de l’office de tourisme. Gratuit. .
Place de l’Office de Tourisme 37 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 animation@saintlary.com
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English :
Cluster Connection is a group of friends of all ages, with a solid rhythmic base (drums, bass, guitar, keyboard) accompanied by a punchy brass section (trombone, sax) around its charismatic singer and backing singers.
L’événement Les Mardis Musicaux Cluster Connection Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-01 par OT de St Lary|CDT65
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