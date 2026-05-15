Journée Montagne propre SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Journée Montagne propre SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan dimanche 19 juillet 2026.
Saint-Lary-Soulan
Journée Montagne propre
SAINT-LARY-SOULAN SAINT LARY PLA D’ADET Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Profitez d’une journée dédiée à la protection de notre environnement montagnard ! La Journée Montagne Propre est l’occasion de rassembler pour préserver la beauté et la richesse de nos paysages.
Au programme
Ramassage des déchets sur les sentiers et autour des zones fréquentées. (Matériel fourni)
Sensibilisation à la préservation de l’environnement.
Moment convivial qui se terminera autour d’un apéritif offert par le club des Brown Bears (Snowboard Club local).
Cette journée est ouverte à tous, petits et grands, amoureux de la montagne ou simples curieux.
Venez nombreux et motivés !
Rdv 9h30 Parking du téléphérique du Pla d’Adet .
SAINT-LARY-SOULAN SAINT LARY PLA D’ADET Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
Enjoy a day dedicated to protecting our mountain environment! Clean Mountain Day is an opportunity to get together to preserve the beauty and richness of our landscapes.
On the program:
Garbage collection on trails and around frequented areas. (Equipment provided)
Raising awareness of environmental preservation.
A convivial moment ending with an aperitif offered by the Brown Bears Club (local Snowboard Club).
This day is open to all, young and old, mountain lovers and the simply curious.
Come one, come all!
L’événement Journée Montagne propre Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-05-15 par OT de St Lary|CDT65
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