Escape game : « L’enquête », Caserne Bernadotte, Pau
samedi 19 septembre 2026 · Caserne Bernadotte · Pau
Informations pratiques
Escape game : « L’enquête » 19 et 20 septembre Caserne Bernadotte Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Dès 12 ans (les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte) 15 joueurs maximum par session. Inscriptions sur place. Départ toutes les heures.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Pénétrez au cœur de la caserne Bernadotte, menez l’enquête et percez les secrets des précieux dossiers militaires qui y sont conservés.
Une demande de renseignements émanant des plus hautes instances vient d’arriver. Glissez-vous dans la peau d’un archiviste et tentez d’identifier le véritable dossier d’une résistante de la Seconde Guerre mondiale parmi les millions de documents conservés aux archives militaires.
Durée : 1h.
Caserne Bernadotte Place de Verdun, 64000 Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine La caserne Bernadotte est un bâtiment militaire situé dans la ville de Pau, au cœur de la place de Verdun. Elle accueille actuellement le Centre national des archives du personnel militaire.
Pénétrez au sein de la caserne Bernadotte, menez l’enquête et percez tous les secrets des précieux dossiers militaires qui y sont conservés !
© Bérengère Grisel
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Spectacle son et lumière: Le fabuleux destin de Bernadotte Façade de l’église Saint-Jacques Pau 17 juillet 2026
- Un été au ciné Vingt Dieux Parc Ridgway Pau 17 juillet 2026
- Palais Sorrento Pau 17 juillet 2026
- Cocotte royale rue du château Pau 17 juillet 2026
- Château des ados: en mode VIP Rue du Château Pau 17 juillet 2026