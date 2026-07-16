Escape game : « L’enquête », Caserne Bernadotte, Pau

Informations pratiques

Escape game : « L’enquête » 19 et 20 septembre Caserne Bernadotte Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Dès 12 ans (les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte) 15 joueurs maximum par session. Inscriptions sur place. Départ toutes les heures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pénétrez au cœur de la caserne Bernadotte, menez l’enquête et percez les secrets des précieux dossiers militaires qui y sont conservés.

Une demande de renseignements émanant des plus hautes instances vient d’arriver. Glissez-vous dans la peau d’un archiviste et tentez d’identifier le véritable dossier d’une résistante de la Seconde Guerre mondiale parmi les millions de documents conservés aux archives militaires.

Durée : 1h.

Caserne Bernadotte Place de Verdun, 64000 Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine La caserne Bernadotte est un bâtiment militaire situé dans la ville de Pau, au cœur de la place de Verdun. Elle accueille actuellement le Centre national des archives du personnel militaire.

Pénétrez au sein de la caserne Bernadotte, menez l’enquête et percez tous les secrets des précieux dossiers militaires qui y sont conservés !

© Bérengère Grisel