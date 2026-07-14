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Escape Game Les Billes de Jean-Claude Centre Social Eclats Villeréal

mercredi 22 juillet 2026 · Centre Social Eclats · Villeréal

Escape Game Les Billes de Jean-Claude Centre Social Eclats Villeréal

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Centre Social Eclats
Adresse
7 Côte Saint-Michel
Ville
47210 Villeréal
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Villeréal

Escape Game Les Billes de Jean-Claude

Centre Social Eclats 7 Côte Saint-Michel Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 10:45:00

Date(s) :
2026-07-22

Escape Game organisé par le Centre Social Eclats.
Saurez vous retrouver le coffre à billes de Jean-Claude après tant d’années passées?
Venez relever le défi en famille.
Enfants à partir de 7 et 8 ans.
Inscription nécessaire.
Escape Game organisé par le Centre Social Eclats.
Saurez vous retrouver le coffre à billes de Jean-Claude après tant d’années passées?
Venez relever le défi en famille.
Enfants à partir de 7 et 8 ans.
Inscription nécessaire.   .

Centre Social Eclats 7 Côte Saint-Michel Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 34 55  eclatsaccueil@gmail.com

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English : Escape Game Les Billes de Jean-Claude

Escape Game organized by the Eclats Community Center.
Can you find Jean-Claude’s marbles chest after so many years?
Come take on the challenge with your family.
For children ages 7 and 8 and up.
Registration required.

L’événement Escape Game Les Billes de Jean-Claude Villeréal a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Coeur de Bastides

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