Exposition De La Vigne à la Toile Place Jean Moulin Villeréal

Informations pratiques

Villeréal

Exposition De La Vigne à la Toile

Place Jean Moulin Espace Jean Moulin Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Baptiste Bernard, connu sur Instagram sous le nom de @mr_bat_artist, est un artiste peintre autodidacte qui a développé un univers singulier autour des grands vins et de leur imaginaire. Son travail se distingue par des peintures hyperréalistes réalisées à l’acrylique ou à l’huile, sur toile ou sur bois, où la précision technique rencontre une approche ludique et contemporaine.

Son univers artistique gravite autour de la culture œnologique dans tout ce qu’elle évoque le patrimoine viticole, l’excellence des grands crus, le rituel de la dégustation et l’émotion associée au partage d’une bouteille. Plus qu’une simple représentation d’étiquettes ou de bouteilles, ses œuvres mettent en scène le vin comme un objet de désir, de mémoire et de convivialité.

Exposition visible du 22 au 26 juillet 2026, de 10h à 19h .

Place Jean Moulin Espace Jean Moulin Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine bernardguillaume47@gmail.com

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English : Exposition De La Vigne à la Toile

L’événement Exposition De La Vigne à la Toile Villeréal a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Coeur de Bastides