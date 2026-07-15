Escape Game Les Billes de Jean-Claude Centre Social Eclats Villeréal
mercredi 29 juillet 2026 · Centre Social Eclats · Villeréal
Informations pratiques
Villeréal
Escape Game Les Billes de Jean-Claude
Centre Social Eclats 7 Côte Saint-Michel Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 11:00:00
fin : 2026-07-29 11:45:00
Date(s) :
2026-07-29
Escape Game organisé par le Centre Social Eclats.
Saurez vous retrouver le coffre à billes de Jean-Claude après tant d’années passées?
Venez relever le défi en famille.
Enfants à partir de 7 et 8 ans.
Inscription nécessaire.
Escape Game organisé par le Centre Social Eclats.
Saurez vous retrouver le coffre à billes de Jean-Claude après tant d’années passées?
Venez relever le défi en famille.
Enfants à partir de 7 et 8 ans.
Inscription nécessaire. .
Centre Social Eclats 7 Côte Saint-Michel Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 34 55 eclatsaccueil@gmail.com
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English : Escape Game Les Billes de Jean-Claude
Escape Game organized by the Eclats Community Center.
Can you find Jean-Claude’s marbles chest after so many years?
Come take on the challenge with your family.
For children ages 7 and 8 and up.
Registration required.
L’événement Escape Game Les Billes de Jean-Claude Villeréal a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Coeur de Bastides
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