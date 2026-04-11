Villeréal

11ème Festival de Jazz à Villeréal

Place de la Halle Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-16

Au programme de cette édition 2026

> Le jeudi 16 juillet, Orchestre Swingin’Bastide

> Le vendredi 17 juillet, Mississipi Jazz Band

> Le samedi 18 juillet, Smooth Jazz

> Le dimanche 19 juillet, Patricio Sullivan, Charango Solo Set. Multi-instrumentiste (cordes) de Buenos Aires

Concerts gratuits sous la halle (en soirée le jeudi, vendredi et samedi + le dimanche matin)

Restauration possible dans les différents restaurants du village

Organisé par l’amicale des commerçants et artisans de Villeréal. .

Place de la Halle Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 09 65 amicaledescommercants@gmail.com

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English : 11ème Festival de Jazz à Villeréal

L’événement 11ème Festival de Jazz à Villeréal Villeréal a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Coeur de Bastides