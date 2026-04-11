11ème Festival de Jazz à Villeréal Villeréal
11ème Festival de Jazz à Villeréal Villeréal jeudi 16 juillet 2026.
Villeréal
11ème Festival de Jazz à Villeréal
Place de la Halle Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-16
Au programme de cette édition 2026
> Le jeudi 16 juillet, Orchestre Swingin’Bastide
> Le vendredi 17 juillet, Mississipi Jazz Band
> Le samedi 18 juillet, Smooth Jazz
> Le dimanche 19 juillet, Patricio Sullivan, Charango Solo Set. Multi-instrumentiste (cordes) de Buenos Aires
Concerts gratuits sous la halle (en soirée le jeudi, vendredi et samedi + le dimanche matin)
Restauration possible dans les différents restaurants du village
Organisé par l’amicale des commerçants et artisans de Villeréal. .
Place de la Halle Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 09 65 amicaledescommercants@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 11ème Festival de Jazz à Villeréal
L’événement 11ème Festival de Jazz à Villeréal Villeréal a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Coeur de Bastides
À voir aussi à Villeréal (Lot-et-Garonne)
- Conférence L’art de la calligraphie Salle François Mitterrand Villeréal 4 mai 2026
- Pays en Direct fête ses 10 ans Pays en Direct Villeréal 9 mai 2026
- Vide Greniers de la Croix Rouge Local de la Croix Rouge Villeréal 9 mai 2026
- Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais Parking des Rivierettes Villeréal 10 mai 2026
- Marché aux puces Brocante Villeréal 10 mai 2026