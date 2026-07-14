Escape Game Les Billes de Jean-Claude Centre Social Eclats Villeréal

Informations pratiques

Villeréal

Escape Game Les Billes de Jean-Claude

Centre Social Eclats 7 Côte Saint-Michel Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 10:45:00

Date(s) :

2026-07-15

Escape Game organisé par le Centre Social Eclats.

Saurez vous retrouver le coffre à billes de Jean-Claude après tant d’années passées?

Venez relever le défi en famille.

Enfants à partir de 7 et 8 ans.

Inscription nécessaire.

Escape Game organisé par le Centre Social Eclats.

Saurez vous retrouver le coffre à billes de Jean-Claude après tant d’années passées?

Venez relever le défi en famille.

Enfants à partir de 7 et 8 ans.

Inscription nécessaire. .

Centre Social Eclats 7 Côte Saint-Michel Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 34 55 eclatsaccueil@gmail.com

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English : Escape Game Les Billes de Jean-Claude

Escape Game organized by the Eclats Community Center.

Can you find Jean-Claude’s marbles chest after so many years?

Come take on the challenge with your family.

For children ages 7 and 8 and up.

Registration required.

L’événement Escape Game Les Billes de Jean-Claude Villeréal a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Coeur de Bastides